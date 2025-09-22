Al San Sebastián Film Festival l’attrice parla del clima di censura in Usa dopo la sospensione del Jimmy Kimmel Live!
« «Amo il mio paese, ma in questo momento non lo riconosco », ha detto Angelina Jolie durante la conferenza stampa per presentare Couture di Alice Winocour. L'attrice premio Oscar – per la prima volta al San Sebastián Film Festival in Spagna – ha risposto ad alcune domande riguardo la situazione politica negli Stati Uniti dopo l'assassinio di Charlie Kirk e l a decisione della ABC ( e Disney) di sospendere il talk show notturno di Jimmy Kimmel. Alla domanda: « Cosa temi come artista e americana in questo momento storico? », la diva di Hollywood ha fatto un sospiro profondo e ha risposto: « È una domanda difficile.
