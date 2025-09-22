Al Salone Nautico si può provare il simulatore navale e di volo della Finanza
Dal 18 al 23 settembre anche la Guardia di finanza è presente alla 65esima edizione del Salone Nautico di Genova con alcune iniziative per far conoscere il ruolo e l’impegno del Corpo per la collettività, con particolare riferimento al proprio Comparto Aeronavale, quale unica Forza di Polizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: salone - nautico
Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile
Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico
Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes
Una ampia gamma ZAR in esposizione qui a Genova #sni65b Salone Nautico Internazionale per soddisfare le esigenze dei nostri clienti - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Tizzano al Salone Nautico di Genova https://tinyurl.com/stysdjex #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio - X Vai su X
Salone Nautico, innovazione, sostenibilità e vocazione globale - Dal 18 al 23 settembre a Genova, la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale punterà il focus su innovazione, sostenibilità, difesa del mercato e vocazione globale con oltre 1. Secondo ansa.it
Salone Nautico, dal 18 settembre la 65esima edizione. Salis: “Presto una scuola per le professioni legate al mare” - Milano – È stata presentata questa mattina a Milano la 65esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre nel capoluogo ligure. Si legge su ilsecoloxix.it