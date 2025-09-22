Al Rajd ?l?ska Marczyk domina e Matulka festeggia
L’equipaggio Marczyk-Gospodarczyk trionfa per la terza volta nella gara slesiana, mentre Jakub Matulka conquista il Campionato Polacco 2025 con una prestazione solida e matura. Pronostico rispettato al Rajd?l?ska, sesto appuntamento del Campionato Polacco Rally (RSMP) e decima tappa del FIA European Rally Trophy (ERT). Sui 150,65 km cronometrati, disegnati sugli asfalti attorno a Chorzów, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: rajd - marczyk
RSMP – Marczyk trionfa per la prima volta al Rajd Rzeszowski