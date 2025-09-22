Al Politeama Napoli Canta | omaggio alla canzone classica napoletana

Napolitoday.it | 22 set 2025

Debutta al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, in scena da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025, “Napoli Canta”, il nuovo spettacolo di Leonardo Ippolito. Ideato per celebrare e valorizzare l’immenso patrimonio della canzone classica napoletana, espressione artistica e culturale tra le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

