Al Museo del Cinema creatività e trasgressione la continua pazza idea di Angelo Frontoni
“Osservate, indagate, decifrate il significato intenso di ogni proposta consegnata da Angelo Frontoni. La fotografia è più complessa del cinema che inganna l’occhio con il movimento dell’oggetto e il suono della parola; la fotografia è un furto breve, è un istante di rapimento posseduto dal quale l’operatore sottrae alla vittima la sua muta confessione”, parole . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Museo della Basilica - Clusone Cinema Garden Clusone Banda Ponte Nossa @bandalegrenzi #settimanedellacultura
"Pazza idea", un tuffo fra le icone pop anni 70 e 80: la mostra fotografica di Angelo Frontoni al Museo del Cinema - Una passeggiata nella storia del costume e dello spettacolo, un viaggio tra seduzione, ironia e trasgressione. Come scrive torinotoday.it
