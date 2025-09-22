Al Monte Stella un pomeriggio di festa e sport C' era anche Allegra Magenta ping pong paralimpico

Milanotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monte Stella si è trasformato per un pomeriggio in una palestra a cielo aperto, grazie al villaggio di Generazione Sport, il progetto di legacy olimpica del Comune di Milano che mira a diffondere la cultura dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monte - stella

Andar per sagre! Alla scoperta di sapori ed architetture nel territorio alle pendici del Monte della Stella

Incendio sul Monte Stella: le fiamme spaventano i residenti

Le 14 angurie di Pao al Monte Stella: "Non è estate, è la ferita di Gaza"

Al Monte Stella un pomeriggio di festa e sport. C'era anche Allegra Magenta (ping pong paralimpico); Generazione Sport fa tappa al Parco Monte Stella; Milano, premiate dalla Camera di Commercio 110 imprese.

SPORT. DOMANI IL VILLAGGIO SPORTIVO DI GENERAZIONE SPORT FA TAPPA AL MONTE STELLA - com) Milano, 19 settembre 2025 – Domani, sabato 20 settembre, al Parco Monte Stella, all’interno della Festa dello Sport del Municipio 8, torna per il suo terzo appuntamento il villagg ... Come scrive mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Monte Stella Pomeriggio Festa