Al Maradona partita spettacolare | vince il Napoli Pisa mai domo

NAPOLI – Il Napoli soffre ma vince. Al Maradona finisce 3-2 contro un Pisa coraggioso, capace di restare in partita fino all’ultimo. La gara si apre con un brivido: al 9’ il VAR controlla un possibile rigore per un intervento di De Bruyne, ma prima c’è un tocco di mano di Leris e tutto sfuma. I toscani tengono bene il campo, poi al 39’ arriva la svolta. Billy Gilmour segna il gol che apre la partita, trovando l’angolo con un tiro deviato dopo un’incursione di Spinazzola. Il Pisa però non si arrende e sfiora il pari prima dell’intervallo con Leris, fermato da un grande intervento di Meret. Nella ripresa la partita si accende. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

maradona - partita

