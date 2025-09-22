Al giovedì le Pulizie Intensive si spostano in provincia | l' intervento a Ponte San Nicolò
A Ponte San Nicolò il 25 settembre tornano le “Pulizie Intensive”. Una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita, che giovedì 25 settembre interesserà via Don. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cerco lavoro sabato e giovedì mezza giornata,( le pulizie e badante.. ) per la zona (fiaschetti e sacile) - facebook.com Vai su Facebook
Ord. 159/2025: Pulizia straordinaria strade giovedì 18/09/2025 - ORD. 159/2025. Pulizia straordinaria strade Settembre 2025 Al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinaria delle strade, il giorno 18 Settembre 2025 dalle ore 07.00 alle... - X Vai su X