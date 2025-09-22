Al giovedì le Pulizie Intensive si spostano in provincia | l' intervento a Ponte San Nicolò

A Ponte San Nicolò il 25 settembre tornano le “Pulizie Intensive”. Una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita, che giovedì 25 settembre interesserà via Don. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

