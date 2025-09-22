Al funerale di Paolo nessuno Nessuno A debita distanza i bulli responsabili della sua morte sghignazzavano

Lo hanno ucciso due volte e stanno già assolvendo senza processo i colpevoli. Dice il fratello: "Mi ha salvato Renato Zero". La poesia come antidoto alla crudeltà, Ma neppure un poeta può salvare un mondo avariato. Nel tempo della assoluta libertà di essere e perfino di non essere, di percepi.

al funerale di paolo nessuno nessuno a debita distanza i bulli responsabili della sua morte sghignazzavano

Al funerale di Paolo nessuno. Nessuno. A debita distanza, i bulli responsabili della sua morte sghignazzavano

funerale paolo debita distanzaPaolo Mendico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali - Si stringe il cerchio attorno al caso di Paolo Mendico, il 15enne trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola. Come scrive msn.com

