Al funerale di Paolo nessuno Nessuno A debita distanza i bulli responsabili della sua morte sghignazzavano
Lo hanno ucciso due volte e stanno già assolvendo senza processo i colpevoli. Dice il fratello: "Mi ha salvato Renato Zero". La poesia come antidoto alla crudeltà, Ma neppure un poeta può salvare un mondo avariato. Nel tempo della assoluta libertà di essere e perfino di non essere, di percepi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Suicidio Paolo Mendico a Latina, rabbia della madre del 14enne dopo il funerale: "Solo un compagno di scuola"
‘Ridevano al funerale di Paolo’: l’indifferenza che pesa più delle parole
Paolo Mendico si è suicidato nella sua camera a 14 anni il giorno prima di tornare a scuola. Quello che ci ha più colpito è il racconto della mamma sul funerale di Paolo dove è andato soltanto un compagno di scuola e nessun genitore. Il bullismo è una ferita p - X Vai su X
Al funerale di Paolo nessuno. Nessuno. A debita distanza, i bulli responsabili della sua morte sghignazzavano
Paolo Mendico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali - Si stringe il cerchio attorno al caso di Paolo Mendico, il 15enne trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola. Come scrive msn.com
