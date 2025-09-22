Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della nuova stagione di RAID Festivals

Il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà, domani, martedì 23 settembre alle ore 10.30, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di RA.I.D Festivals – Rassegna Interregionale Danza, progetto diffuso che dal 28 settembre al 22 novembre 2025 porterà la danza contemporanea e le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

