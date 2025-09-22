Al cimitero ellenico di Riccione la commemorazione dei caduti greci nella Battaglia di Rimini
Domenica, 21 settembre, presso il Cimitero militare ellenico di Riccione, si è svolta la commemorazione dei militari greci caduti in guerra, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Battaglia di Rimini del 1944. La brigata di montagna greca, ribattezzata brigata Rimini, contribuì a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
