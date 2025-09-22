Al bar con la ex nonostante il divieto del giudice | arrestato dai carabinieri

Lo hanno trovato al bar in compagnia della ex compagna, violando così il divieto di avvicinamento. Un uomo di 53 anni di Gozzano è stato arrestato dai carabinieri a Briga Novarese.A intervenire sono stati, nella serata di venerdì 19 settembre, i militari della stazione di Borgomanero. L'uomo è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: nonostante - divieto

Alga tossica e maltempo, nonostante tutto c’è chi fa il bagno: dov’è il divieto di balneazione

Pianosa, navigano nell'area protetta nonostante il divieto: multati

Lacci in metallo e cinghiali uccisi nonostante il divieto di caccia: scattano le denunce a Pinerolo

L’avvocata penalista vittima di violenze presenta nuova querela contro l’uomo di 53 anni che continua a minacciarla e diffamarla online nonostante il divieto di utilizzo di strumenti tematici - facebook.com Vai su Facebook

Nessun divieto per il riconoscimento biometrico: nonostante le richieste della Rete per i Diritti Digitali e delle opposizioni, la maggioranza ha scelto di non regolamentare l’uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Un vuoto normativo che potrebbe - X Vai su X

Raggiunge in un bar di Gela l'ex a cui non può avvicinarsi e le tappa la bocca, l'sos dei clienti e l'arresto; Livorno, va a fare una bevuta in un bar vicino casa dalla ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato; Frosinone, viola il divieto di avvicinarsi all'ex e va in carcere.

Pedina e minaccia la ex: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento - Era in lacrime e spaventata quando ha chiamato le forze dell’ordine, la donna pedinata, insultata e minacciata dal proprio ex nonostante il divieto di avvicinamento alla donna. Si legge su umbria24.it

Sotto casa dell'ex nonostante il divieto, lei si chiude in casa e registra tutto sul telefonino - Chiusa in casa lei ha registrato tutto con il telefono e ha poi fatto vedere foto e video ai carabinieri che lo hanno arrestato. Secondo romatoday.it