Akragas a valanga in Coppa Italia | dopo il 5-1 con l' Aragona si pensa già al campionato
Inizia nel migliore dei modi la stagione dell’Akragas Slp, che al “Totò Russo” di Aragona travolge i padroni di casa con un netto 5-1 nella gara d’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione. Una vittoria che riscalda l'ambiente in vista del campionato.I biancazzurri partono fortissimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
