Airola Ciambriello |  Mi auguro che i lavori di ristrutturazione siano sbloccati

22 set 2025

Tempo di lettura: 2 minuti In giornata, il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello  ha fatto visita all’istituto penale minorile di Airola. I giovani detenuti presenti sono trenta, di cui la maggior parte minorenni e due sono in Art.21 per cui lavorano esternamente al carcere e poi vi fanno ritorno. La polizia penitenziaria, in pianta organica, conta 53 agenti, in numero sufficiente. Mentre, sono appena 4 gli educatori a fronte dei 10 necessari. Con il garante Ciambriello, oggi, erano presenti anche un gruppo di Avvocati e di rappresentanti di Rotary club, che in risposta ad una richiesta del Garante Ciambriello, hanno donato materiale didattico destinato ai detenuti studenti di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

