La piattaforma di streaming ha annunciato la produzione di un nuovo progetto che ripercorrerà i crimini compiuti dalla serial killer. Netflix ha annunciato lo sviluppo di un documentario originale dedicato alla vita di Aileen Wuornos, la serial killer la cui storia ha ispirato la realizzazione del film Monster, con star Charlize Theron. Alla regia del nuovo progetto sarà impegnata Emily Turner e sullo schermo si ripercorreranno i crimini compiuti dalla donna. La storia al centro del film Il documentario Aileen: Queen of the Serial Killers ripercorrerà la vita di Wuornos, che ha ucciso sette uomini in Florida tra il 1989 e il 1990. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Aileen Wuornos: la sua storia, dopo Monster, ritornerà sugli schermi grazie a un documentario Netflix