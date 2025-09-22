AI Leadership Readiness 2025 la ricerca sullo sviluppo dell’Ai in Italia | solo il 6% delle aziende è Ai-driven

Almeno per una volta, in Italia, il futuro si prospetta più roseo. Secondo la ricerca realizzata da altermAInd, “AI Leadership Readiness 2025”, una NewCo tecnologica specializzata in soluzioni digitali fondate sull’intelligenza artificiale, gli imprenditori italiani hanno uno sguardo fiducioso sul potenziale dell’AI per le imprese. Attualmente, però, le aziende italiane faticano ancora ad adottare l’intelligenza artificiale nei propri processi produttivi e nelle strategie d’azienda, soprattutto nella realtà delle piccole e medie imprese. La ricerca ha preso come campione 231 professionisti di Pmi e aziende Corporate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “AI Leadership Readiness 2025”, la ricerca sullo sviluppo dell’Ai in Italia: solo il 6% delle aziende è Ai-driven

In questa notizia si parla di: leadership - readiness

