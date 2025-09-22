Ai funerali di Charlie Kirk Trump fa un comizio politico la vedova Erika | Perdono l'assassino

In uno stadio pieno, a Glendale, in Arizona, i funerali dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk sono stati un evento religioso e politico. Il presidente Donald Trump, presente insieme diversi membri dell'amministrazione, ha tenuto un lungo discorso. La moglie della vittima, Erika Kirk, ha detto di aver perdonato il giovane accusato di essere l'assassino del marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

funerali charlie kirk trumpAi funerali di Charlie Kirk Trump fa un comizio politico, la vedova Erika: “Perdono l’assassino” - In uno stadio pieno, a Glendale, in Arizona, i funerali dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk sono stati un evento religioso e politico ... Scrive fanpage.it

funerali charlie kirk trumpCharlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer» - Donald Trump è salito sul palco del State Farm Stadium di Glendale per ultimo, sulle note di God Bless the Usa cantata dal vivo da Lee Greenwood e accolto dalla folla che urlava ... Lo riporta ilgazzettino.it

