Ai funerali di Charlie Kirk Trump fa un comizio politico la vedova Erika | Perdono l'assassino

In uno stadio pieno, a Glendale, in Arizona, i funerali dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk sono stati un evento religioso e politico. Il presidente Donald Trump, presente insieme diversi membri dell'amministrazione, ha tenuto un lungo discorso. La moglie della vittima, Erika Kirk, ha detto di aver perdonato il giovane accusato di essere l'assassino del marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

