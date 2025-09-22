agroalimentare italia leader in europa

L’AGROALIMENTARE ITALIANO archivia il 2024 con numeri da record e una sfida che guarda al futuro. È quanto emerge dal Rapporto 2025 sull’Economia Agroalimentare dell’Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione di Bper, che fotografa un settore strategico per il Paese, capace di trainare la crescita nonostante inflazione, crisi demografica e tensioni commerciali. Il dato più rilevante è il primato europeo dell’agricoltura italiana: con 44,4 miliardi di euro di valore aggiunto (+9% sul 2023) l’Italia ha superato Francia e Spagna, dopo anni di rincorsa. L’industria alimentare, a sua volta, ha registrato un +3,5% raggiungendo i 37 miliardi di euro e confermando il terzo posto nell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

