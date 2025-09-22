Agrilazio Expo più di 10mila persone alla fiera dell' agricoltura

La prima edizione di AgriLazio Expo, la rassegna sull'agricoltura che si è svolta nel week end a Cisterna, è stata un successo. In due giorni, più di diecimila persone hanno attraversato gli spazi dell’Area mercato di Cisterna, confermando la forza di un progetto che ha saputo intrecciare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it