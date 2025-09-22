Agrigento Marco Chiaramonti muore come il fratello in un incidente 10 anni dopo | lutto e choc

L’impatto mortale in viale Emporium: casco e moto sequestrati. Un sabato sera che Agrigento non dimenticherà. Marco Chiaramonti, 50 anni, stimato istruttore di tennis e padel, ha perso la vita in un incidente lungo viale Emporium. La sua Honda Sh e il casco che indossava sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura, che intende chiarire le cause della tragedia. Il dolore della città è reso ancor più struggente da un destino crudele: dieci anni fa, il fratello Gabriele era morto in un incidente con la sua Smart al Lido Fiori di Menfi, a soli 36 anni. Le indagini e i dubbi sulla dinamica. Il gip di Agrigento ha convalidato il sequestro dei mezzi coinvolti, mentre non è stato disposto quello del cellulare della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Agrigento, Marco Chiaramonti muore come il fratello in un incidente 10 anni dopo: lutto e choc

