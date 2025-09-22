' Agnese per sempre' tre giornate dedicate al cinema e alla Liberazione

Ferraratoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina l'appuntamento con 'Agnese per sempre', tre giornate sostenute dalla Regione Emilia-Romagna e dedicate alla pellicola di Giuliano Montaldo. Un film, 'L'Agnese va a morire', incentrato sul ruolo delle donne nella Resistenza. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, a Gherardi si terranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agnese - giornate

'Agnese per sempre', tre giornate dedicate al cinema e alla Liberazione; “Agnese per sempre”, tre giorni dedicati al cinema e alla Liberazione; Vitorchiano film festival, il cinema incontra il borgo sospeso.

agnese tre giornate dedicateA Cesano tre giorni di screening oncologici gratuiti - A Cesano arrivano tre giornate dedicate agli screening oncologici. Riporta vignaclarablog.it

Cerca Video su questo argomento: Agnese Tre Giornate Dedicate