' Agnese per sempre' tre giornate dedicate al cinema e alla Liberazione
Si avvicina l'appuntamento con 'Agnese per sempre', tre giornate sostenute dalla Regione Emilia-Romagna e dedicate alla pellicola di Giuliano Montaldo. Un film, 'L'Agnese va a morire', incentrato sul ruolo delle donne nella Resistenza. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, a Gherardi si terranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
