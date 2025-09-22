Agnelli Paratici e Nedved patteggiano | come finisce il caso plusvalenze per gli ex vertici Juve

Sono state definite le pene per gli ex vertici della Juventus coinvolti nell'inchiesta Prisma. Oggi, la giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha dato il via libera alle richieste di patteggiamento presentate da alcuni ex dirigenti bianconeri. L'ex presidente Andrea Agnelli ha patteggiato la pena di un anno e 8 mesi, l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici un anno e mezzo mentre l'ex vicepresidente Pavel Nedved ha concordato una pena pari a 1 anno e 2 mesi. Altri due imputati hanno concordato pene a 11 mesi. Per tutti è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agnelli, Paratici e Nedved patteggiano: come finisce il caso plusvalenze per gli ex vertici Juve

