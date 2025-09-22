Agnelli e il processo Juve | Patteggiamento decisione giusta ma sofferta

Webmagazine24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato, così come il mio legame con l'Italia e, in particolare, con Torino, la mia città". Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, si esprime con un messaggio sui social dopo il patteggiamento nel processo plusvalenze relativo ai conti della società bianconera. Agnelli ha patteggiato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agnelli - processo

Eredità Agnelli, arriva la svolta giudiziaria: Elkann evita il processo, farà lavori socialmente utili

Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa)

Processo Prisma, patteggiano tutti gli ex dirigenti della Juventus: ecco le sanzioni per Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene

Processo Juve, Agnelli patteggia 1 anno e 8 mesi: Innocente, ecco perché l'ho fatto; Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juve: per Agnelli un anno e 8 mesi; Juve, processo plusvalenze: patteggiamento per Andrea Agnelli.

agnelli processo juve patteggiamentoAgnelli e il processo Juve: "Patteggiamento decisione giusta ma sofferta" - L'ex presidente bianconero: "Dopo aver a lungo riflettuto, sono convinto che rappresenti la scelta più opportuna" ... Si legge su msn.com

agnelli processo juve patteggiamentoJuventus, patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici per il caso plusvalenze e stipendi: cosa significa per i bianconeri - Juventus, si conclude il processo penale legato all'inchiesta Prisma per le plusvalenze e la manovra stipendi: i patteggiamenti di Agnelli, Nedved e Paratici ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Agnelli Processo Juve Patteggiamento