Andrea Agnelli, dopo che il patteggiamento per l’Inchiesta Prisma è stato confermato, ha rilasciato un lungo comunicato sulla sua situazione pubblicandolo sui propri canali social ufficiali. L’inchiesta riguardava delle ambigue plusvalenze e manovre stipendi per la Juve e i suoi ex dirigenti: nel primo pomeriggio di oggi a piazzale Clodio, il Gup del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni ha infatti dato il via libera alle seguenti pene: per l’ex presidente Andrea Agnelli è stato proposto un patteggiamento di 1 anno e 8 mesi; per l’allora vicepresidente Pavel Nedved 1 anno e 2 mesi; per Fabio Paratici, ex direttore sportivo 1 anno e 6 mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Agnelli e il patteggiamento: «una decisione sofferta ma era la più opportuna»