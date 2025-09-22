Agnelli dopo il patteggiamento per l’inchiesta Prisma | Decisione sofferta ma opportuna capitolo molto gravoso Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato

Agnelli, ex presidente della Juventus, ha pronunciato queste parole dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma è stato accolto. Dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma (pena sospesa di un anno e 8 mesi) è stato accolto oggi dal Gup di Roma, Andrea Agnelli ha pronunciato queste parole. Cosa ha detto l’ex presidente bianconero. PAROLE – «Ribadisco oggi il profondo rispetto per le Autorità competenti chiamate a valutare il mio operato, nella piena consapevolezza che le inchieste sportive e penali costituiscono sul piano personale, un capitolo molto gravoso, ma anche un utile spunto di analisi per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Agnelli dopo il patteggiamento per l’inchiesta Prisma: «Decisione sofferta ma opportuna, capitolo molto gravoso. Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato»

Juventus, patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici per il caso plusvalenze e stipendi: cosa significa per i bianconeri - Juventus, si conclude il processo penale legato all'inchiesta Prisma per le plusvalenze e la manovra stipendi: i patteggiamenti di Agnelli, Nedved e Paratici ... Secondo sport.virgilio.it

Andrea Agnelli: patteggiamento "scelta sofferta, ma giusta" - "Ribadisco oggi il profondo rispetto per le Autorità competenti chiamate a valutare il mio operato, nella piena consapevolezza che le inchieste sportive e penali costituiscono sul piano personale, un ... Come scrive ansa.it