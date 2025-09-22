Aggressioni razziste a Giugliano assemblea allo spazio Cucciariello | Verso mobilitazione

Dopo l’intervista realizzata dalla nostra redazione al giovane senegalese aggredito lo scorso agosto in via Casacelle, il caso è divenuto oggetto di dibattito e preoccupazione, in particolare nella comunità migrante presente a Giugliano. Per questo ieri mattina si è tenuta un’assemblea nello spazio culturale “Cucciariello” per discutere di quanto sta accadendo e accendere un faro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aggressioni razziste a Giugliano, assemblea allo spazio Cucciariello: “Verso mobilitazione”

In questa notizia si parla di: aggressioni - razziste

Il Movimento Migranti Rifugiati Napoli, la Comunità Senegalese Giugliano, la Comunità Gambiana Giugliano insieme a Potere al Popolo Giugliano e l’Ex OPG “Je so pazz” hanno tenuto un’assemblea pubblica per discutere delle frequenti aggressioni razziste - facebook.com Vai su Facebook

