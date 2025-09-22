Aggressioni agli operatori sociosanitari Ferrero FdI | Numeri in crescita serve un intervento mirato

Nel 2024 in Emilia-Romagna si sono registrati 2.682 episodi di aggressione ai danni degli operatori dei servizi sanitari, con un incremento dell’11,7% rispetto all’anno precedente. “Un dato che desta forte preoccupazione e che colpisce in maniera particolare gli operatori sociosanitari, coinvolti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Si sveglia in ambulanza davanti al pronto soccorso e dà in escandescenze: il vigilante lo blocca e sventa l'aggressione ai sanitari - Ennesimo episodio di violenza nel pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove un paziente in preda a un attacco di rabbia stava per aggredire operatori e ... Lo riporta msn.com

Aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento, un Ranger sventa il peggio - Momenti di tensione ieri sera 21 settembre, al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento a Verona: Ranger evita aggressione ... Si legge su veronaoggi.it