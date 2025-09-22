Aggredito e picchiato da tre operai | lampedusano trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo

La lite è divampata per futili motivi. Un lampedusano è stato picchiato, ed è finito prima al Poliambulatorio dell'isola e poi trasferito con l'elisoccorso del 118 in un ospedale di Palermo, da tre operai. Il lampedusano, stando al referto già acquisito dai carabinieri della tenenza, ha riportato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: aggredito - picchiato

Vicesindaco aggredito e picchiato brutalmente

Aggredito e picchiato in un bar il vice sindaco di Rotondi nell’Avellinese

Avellino, aggredito e picchiato il vice sindaco di Rotondi

ULTIMA ORA - Aggredito e picchiato in carcere Dopo il trasferimento tra i detenuti Comuni uno ha assalito Filippo Turetta. #femminicidio #filippoturetta #giuliacecchettin - facebook.com Vai su Facebook

Roma, 25enne denuncia: "Aggredito e picchiato perché gay" #roma #17settembre - X Vai su X

Aggredito e picchiato da tre operai: lampedusano trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo; A Palermo operaio picchiato e poi gettato nella tromba dell'ascensore: lite alla Vucciria per un cavo reciso; Giovane disabile aggredito a Sanremo, arrestati tre coetanei: “Urlavano è morto e lo filmavano”.

Giovane disabile piemontese picchiato a Sanremo: fermati tre giovani - Il linciaggio è terminato solo quando la vittima è rimasta a terra svenut ... Scrive rainews.it

Spintoni e pugni al presidio degli operai, i proprietari aggrediscono i lavoratori: «Vergognoso colpire chi protesta per i diritti» - È degenerato in scontro fisico il presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, in via delle Lame, al ... Segnala leggo.it