Da semplice manutentore aeronautico ad amministratore di una realtà dello stesso settore capace di generare 45 milioni di fatturato, operando su 21 basi e impiegando 650 dipendenti. È una storia di successo e di coraggio quella di Alessandro Cianciaruso, imprenditore di origini romane ma ormai bergamasco di adozione, numero uno di Seas, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del gruppo Ryanair sul territorio nazionale. Con un lavoro sicuro in AirOne, compagnia aerea low cost italiana che ha cessato definitivamente le proprie attività nel 2014, a metà anni 2000 decise di lasciare tutto e fare un’esperienza all’estero, inviando la propria candidatura a Ryanair, vettore irlandese che in quegli anni stava conoscendo una decisa fase di espansione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Aggiustava aerei, ora guida una società da 45 milioni di fatturato: “La mia storia con Bergamo iniziata per caso”