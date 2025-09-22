Agenzia viaggi sparisce online via alle prime diffide
Per almeno un centinaio persone (ma il numero è in crescita di giorno in giorno), oggi sarà il giorno della partenza delle prime diffide contro l'agenzia di viaggi JD Travel di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: agenzia - viaggi
Vacanze già pagate dai clienti ma l’agenzia viaggi ha chiuso all’improvviso: e ora?
L'Agenzia Spaziale Italiana è il primo cliente per i viaggi su Marte di Starship
Versa 2.100 euro per la vacanza, ma l'agenzia di viaggi non esiste: pordenonese truffata
Brindisi, l’agenzia di viaggi chiude: battaglia legale in vista - X Vai su X
Jetlag Agenzia Viaggi Nepi - facebook.com Vai su Facebook
Vacanza truffa a Sharm el Sheikh, paga 2mila euro ma l’agenzia di viaggi sparisce; Prenota un viaggio online: paga, ma l’agenzia sparisce; Cinisello Balsamo, agenzia di viaggio chiude: clienti inferociti.