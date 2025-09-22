Agenti della polizia penitenziaria aggrediti in carcere e spuntano altri quattro telefonini fra i detenuti |
Ennesima aggressione nel carcere teramano di Castrogno, come riferisce Giuseppe Pallini, segretario provinciale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria.All'alba di lunedì 22 settembre un detenuto, dopo essere stato visitato in infermeria per un malore, al rientro in cella si è scagliato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
