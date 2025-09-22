Agassi ad Alcaraz | Non essere così avido Andre fa ridere tutti nel discorso finale alla Laver Cup
Il capitano del Team World Andre Agassi ha fatto ridere tutti, in primis Carlos Alcaraz, con la battuta rivolta allo spagnolo nella cerimonia finale della Laver Cup. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La presenza tra le proprie fila di Carlos Alcaraz non è bastata al Team Europa per avere la meglio del Team Mondo nella Laver Cup 2025. Alla fine a trionfare nel torneo a squadre è stata quella allenata da Andre Agassi, che si è imposta 15-9. Eppure il primo - facebook.com Vai su Facebook
Agassi ad Alcaraz: “Non essere così avido”. Andre fa ridere tutti nel discorso finale alla Laver Cup - Il capitano del Team World Andre Agassi ha fatto ridere tutti, in primis Carlos Alcaraz, con la battuta rivolta allo spagnolo nella cerimonia finale della ... fanpage.it scrive
Andre Agassi esalta Alcaraz: “È uno dei giocatori più esplosivi e dinamici della storia di questo sport, vederlo sarà speciale” - 1 per il Team Europe la prima giornata della Laver Cup 2025, quest'anno in scena a San Francisco. Come scrive oasport.it