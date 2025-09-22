Agassi ad Alcaraz | Non essere così avido Andre fa ridere tutti nel discorso finale alla Laver Cup

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano del Team World Andre Agassi ha fatto ridere tutti, in primis Carlos Alcaraz, con la battuta rivolta allo spagnolo nella cerimonia finale della Laver Cup. 🔗 Leggi su Fanpage.it

