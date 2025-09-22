Cresce l’attesa per l’uscita del film sulla vittoria del quarto scudetto. Da mercoledì sarà possibile vederlo e ora sono state svelate anche le sale in cui sarà ci si potrà recare per la visione. Stasera il Napoli scende in campo contro il Pisa nella quarta giornata del campionato di Serie A. Quel numero quattro che mai come in questa settimana, risulta più importante che mai, con l’uscita del racconto che ha portato gli azzurri alla conquista di quel quarto scudetto. Il 24 settembre è la data da segnare sul calendario per l’uscita ufficiale del film. Ma ora sono stati anche comunicati i cinema in cui sarà possibile prenderne visione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “AG4IN”: quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli