AG4IN | quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli
Cresce l’attesa per l’uscita del film sulla vittoria del quarto scudetto. Da mercoledì sarà possibile vederlo e ora sono state svelate anche le sale in cui sarà ci si potrà recare per la visione. Stasera il Napoli scende in campo contro il Pisa nella quarta giornata del campionato di Serie A. Quel numero quattro che mai come in questa settimana, risulta più importante che mai, con l’uscita del racconto che ha portato gli azzurri alla conquista di quel quarto scudetto. Il 24 settembre è la data da segnare sul calendario per l’uscita ufficiale del film. Ma ora sono stati anche comunicati i cinema in cui sarà possibile prenderne visione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: ag4in - cinema
"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli
Dal 24 settembre in sala #Ag4in - Il film del quarto scudetto del #Napoli: http://emozionialcinema.it/2025/09/ag4in-il-film-del-quarto-scudetto-del.html… - X Vai su X
OGGI inizia #CinemaInFesta. Dal 21 al 25 settembre tutti i film* a 3,50€ Avete già scelto quali biglietti acquistare? ? *escluso il film AG4IN che non aderisce all’iniziativa - facebook.com Vai su Facebook
AG4IN: L’elenco dei cinema italiani. Dal 24 settembre - La SSC Napoli comunica che, a partire dal 24 settembre, “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli” sarà proiettato nei migliori cinema di tutta Italia. Segnala 100x100napoli.it
Film Scudetto “AG4IN”, dove vederlo: l’elenco di tutti i cinema italiani - Il club azzurro ha comunicato l'elenco di tutte le sale che proietteranno il film tramite il proprio ... Da tuttonapoli.net