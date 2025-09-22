Affitti brevi Petitti Pd | Con Bologna pronta a regolamentare svolta vicina anche per Rimini

Riminitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta del Comune di Bologna per regolamentare gli affitti brevi ha aperto una strada che la Regione Emilia-Romagna è pronta a percorrere e strutturare. L’iniziativa, sostenuta dal sindaco Lepore e dalla vicesindaca Clancy, prevede la possibilità per i Comuni di vietare gli affitti brevi in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: affitti - brevi

Affitti brevi, boom regolarizzazioni. In Toscana sono 70mila: record italiano

Affitti brevi, assalto alle periferie. In due mesi 800 annunci in più a Firenze. Prezzi alle stelle: 243 euro a notte

“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”

Affitti brevi, Petitti (Pd): Con Bologna pronta a regolamentare, svolta vicina anche per Rimini; La Regione vuole porre un freno agli affitti brevi. Solo nel riminese 12 mila case, faremo la legge regionale; Fondi per le case popolari. Regione, nuovi interventi.

affitti brevi petitti pdStretta sugli affitti brevi, Regione Emilia-Romagna accelera - La proposta del Comune di Bologna per regolamentare gli affitti brevi ha aperto una strada che la Regione Emilia- Si legge su chiamamicitta.it

affitti brevi petitti pdLegge sugli affitti brevi, Confesercenti è critica: “Non esiste l’overtourism” - Confabitare: “Porre limiri è incostituzionale e inefficace” ... Scrive bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Petitti Pd