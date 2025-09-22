La nuova puntata di Affari Tuoi, in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma, ha inizio come al solito in Galleria. È qui che si scelgono i pacchi di puntata, affidandosi alla sorte. La concorrente prescelta è Beatrice (Liguria), Bea per gli amici e per Stefano De Martino. Rimuovendo la protezione, che è una novità post polemiche scatenate da Striscia La Notizia, ha scoperto d’avere tra le mani il numero 8. Il pubblico è con lei, esaltato dal padrone di casa, e al suo fianco c’è il suo fidanzato Mirko. Chi sono Beatrice e Mirko. Stefano De Martino ha presentato con grande coinvolgimento la ben nota concorrente come la loro podologa preferita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, l’amore non conosce altezza: meno centimetri e più cuore