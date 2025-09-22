Affari Tuoi Beatrice e il microfono aperto | figuraccia sui titoli di coda

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 settembre, condotta da Stefano De Martino su Rai1, Beatrice Bernucci, 30enne podologa di Luni (La Spezia) e appassionata di pallavolo, rappresenta la Liguria con il pacco n.8. Accompagnata dal fidanzato Mirko, odontotecnico e pugile, Beatrice gioca con fortuna iniziale, eliminando presto pacchi rossi da 75mila, 20mila e il nero da 10 euro. Sceglie il n.19, data del loro futuro matrimonio: "I nostri genitori non lo sanno ancora. Se vinciamo, ci sposiamo", rivela, scatenando applausi. La partita decolla bene: dopo aver scartato lo zero, rifiuta l'offerta del Dottore da 36mila euro.

