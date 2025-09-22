AEW | Ricochet non perdona stoccata ai fan che hanno scelto WrestlePalooza invece di All Out

Ricochet si diverte a provocare le persone sui social con le sue uscite bizzarre e qualche post studiato apposta per far arrabbiare i fan. Per questo non sorprende che abbia trollato un fan che aveva interrotto la visione di AEW All Out per passare a WrestlePalooza. Quando scegli la WWE e finisci trollato da Ricochet. Un fan ha pubblicato su Twitter un video in cui si vede lui insieme a un amico mentre guardano Brock Lesnar affrontare John Cena. Nel match, Lesnar ha letteralmente distrutto Cena, lasciando il fan incredulo sul motivo per cui avessero cambiato canale proprio in quel momento: “ Questo è quello che stiamo guardando? Abbiamo lasciato AEW per vedere QUESTO? No, no, no, amico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

