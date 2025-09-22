Aereo russo tracciato da jet tedeschi e svedesi su Mar Baltico Trump | Aiuterò Polonia e Paesi Baltici se Mosca attacca Putin | Ue aumenta tensioni

Il-20M, un aereo da ricognizione russo, ha voltato sul Mar Baltico "senza piano di volo e senza contatto radio". Decollati due Eurofighter tedeschi e altri due jet Gripen svedesi per monitoraggio Un aereo da ricognizione russo è stato intercettato e tracciato ieri, 21 settembre, da jet tedesc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Trump: Aiuteremo a difendere Polonia e Paesi baltici in caso di escalation russa - Mosca: droni ucraini hanno ucciso due persone e ne hanno ferite 15, in una zona turistica della Crimea; Trump: “Difenderemo la Polonia da Mosca”. Aerei tedeschi e svedesi intercettano jet russo sul Baltico; Zelensky: “Le sanzioni più efficaci sono gli incendi alle raffinerie russe” - La Romania protesta con l'ambasciatore russo per lo sconfinamento del drone.

