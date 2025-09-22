Aereo per Bologna in ritardo di 5 ore rimborso di 500 euro ai passeggeri
Bologna, 22 settembre 2025 – Un ritardo di oltre cinque ore è costato caro a Ryanair, che ha dovuto rimborsare, con 250 euro ciascuno, due passeggeri del volo FR3485 Palma di Maiorca-Bologna, del 12 aprile 2023, atterrato all'aeroporto Marconi alle 20.30 invece che alle 18.56. I due passeggeri, assistiti da ItaliaRimborso, società leader nazionale nella tutela dei passeggeri aerei, hanno ottenuto il risarcimento grazie alla sentenza del Giudice di Pace di Bologna che ha condannato il vettore irlandese al pagamento di 500 euro complessivi. Il ritardo accumulato dal volo avrebbe determinato gravi disagi ai passeggeri, i quali, tramite ItaliaRimborso, hanno intrapreso l'azione legale per vedere riconosciuti i propri diritti sanciti dal Regolamento (CE) 2612004. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: aereo - bologna
