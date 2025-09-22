Aereo decolla mentre un altro atterra sulla stessa pista | collisione evitata per 3 metri a Nizza

Ieri sera un velivolo EasyJet diretto a Nantes stava per iniziare la rincorsa per il decollo quando un aereo della compagnia tunisina Nouvelair, in fase di avvicinamento per l'atterraggio, si è trovato sulla stessa traiettoria. I due aeromobili si sono evitati per appena tre metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare

Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare

Navi russe nel Mediterraneo, attraversato il Canale di Sicilia: c'è anche la corvetta "Boiky". Da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica

Da Roma a Rieti in aereo ed investimenti sul Ciuffelli: decolla la Regional Air Mobility di ENAC - facebook.com Vai su Facebook

Aereo decolla mentre un altro atterra sulla stessa pista: collisione evitata per 3 metri a Nizza - Ieri sera un velivolo EasyJet diretto a Nantes stava per iniziare la rincorsa per il decollo quando un aereo della compagnia tunisina Nouvelair, in fase ...

Aereo da caccia russo in volo sul Baltico, la provocazione di Putin e la risposta di Germania e Polonia - Un aereo russo avrebbe sorvolato il Mar Baltico dopo aver spento il transponder e senza rispondere alle richieste di identificazione da parte della Nato ... Lo riporta virgilio.it