Aerei da guerra russi sull’Europa l’Estonia convoca l’Onu
Ennesima scaramuccia tra Nato e Russia, questa volta sul Baltico. Due jet tedeschi hanno intercettato un aereo russo decollando dalla base di Rostock-Laage. Il problema è che sembra che il velivolo di Mosca viaggiasse senza segnalatori accesi e senza parlare via radio, e questo è un po’ come guidare di notte senza fari. Gli alleati hanno interpretato questo gesto come un messaggio politico più che un incidente tecnico. Non a caso l’Estonia ha subito chiesto una riunione urgente al Consiglio di sicurezza dell’Onu, segnalando quanto siano vulnerabili i Paesi baltici, la Polonia e in generale l’intero fianco orientale europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
