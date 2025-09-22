Adzic Juventus, la Gazzetta spinge per il classe 2006: con Koopmeiners in involuzione, potrebbe essere lui il nuovo centrocampista titolare. Un talento che spinge, un gioiello che chiede più spazio. In casa Juventus, dopo il pareggio di Verona, si aprono nuove riflessioni tattiche e uno dei nomi al centro del dibattito è quello di Vasilije Adzic. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il giovane montenegrino classe 2006 sarebbe arrivato il momento di avere più spazio, magari proprio da titolare, in un ruolo in parte inedito per risolvere uno dei problemi attuali della squadra. Adzic Juve: da trequartista a uomo di qualità in mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic Juventus, i giornali insistono: ora deve partire titolare! Dove potrebbe trovare spazio, le due idee di Tudor in vista delle prossime