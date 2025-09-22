Al grido di "blocchiamo l'Italia", oggi è stato indetto uno sciopero per Gaza e le premesse non sembrano essere delle migliori in queste prime ore del mattino. Mentre nei trasporti l'adesione non è stata massiva come si prevedeva, i manifestanti hanno deciso di fermare con prepotenza le strade e i mezzi pubblici, anche usando copertoni per sbarrare la strada, come è avvenuto a Bologna. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a Rtl 102.5, ha spiegato che lo sciopero generale di oggi, per quanto riguarda il settore dei trasporti, è stato proclamato da " un sindacato di base, di estrema sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Adesione in calo rispetto al passato". Il flop dello sciopero generale dei trasporti