Addio Roberto Russo | la sua vita nel nome di Vitti
Il cinema, la fotografia e un legame capace di resistere al tempo, alla sofferenza, al dolore. È morto a Roma, a 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l’attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto fino alla morte di lei, il 2 febbraio 2022, proteggendola negli anni difficili della malattia dai riflettori e dalla curiosità morbosa del mondo esterno. Malato dal 2023, Russo era ricoverato in una Rsa romana dove si è spento sabato mattina. Nato a Roma il 23 settembre 1947, Russo aveva incontrato Vitti giovanissimo, sul set di Teresa la ladra di Carlo Di Palma: lui aveva 25 anni, lei 41. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: addio - roberto
Fissato l’addio a Roberto “Rambo” Bolzoni, assassinato con 35 coltellate: dopo 4 mesi il funerale
Incidente in moto, addio al 52enne Roberto Ferri
Addio al chitarrista Roberto Barone, professore al liceo musicale Misticoni - Bellisario
? Addio a Roberto Russo, il marito di Monica Vitti aveva 77 anni: era regista, fotografo e sceneggiatore - facebook.com Vai su Facebook
Addio al #regista, #sceneggiatore e #fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Aveva 77 anni - X Vai su X
Addio Roberto Russo: la sua vita nel nome di Vitti; Addio a Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Regista, sceneggiatore e fotografo, aveva 77 anni; Addio a Roberto Russo: morto a 77 anni il regista, marito di Monica Vitti.
Addio Roberto Russo: la sua vita nel nome di Vitti - È morto a Roma, a 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: ave ... Scrive quotidiano.net
Addio a Roberto Russo, il regista marito di Monica Vitti - Il regista e sceneggiatore è morto a 77 anni a Roma: accanto a Monica Vitti per 49 anni, era ricoverato in una RSA ... Riporta rainews.it