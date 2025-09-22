Il cinema, la fotografia e un legame capace di resistere al tempo, alla sofferenza, al dolore. È morto a Roma, a 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l’attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto fino alla morte di lei, il 2 febbraio 2022, proteggendola negli anni difficili della malattia dai riflettori e dalla curiosità morbosa del mondo esterno. Malato dal 2023, Russo era ricoverato in una Rsa romana dove si è spento sabato mattina. Nato a Roma il 23 settembre 1947, Russo aveva incontrato Vitti giovanissimo, sul set di Teresa la ladra di Carlo Di Palma: lui aveva 25 anni, lei 41. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio Roberto Russo: la sua vita nel nome di Vitti