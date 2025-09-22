Addio occhiali da lettura? Arrivano le gocce che restituiscono una vista da giovani in un’ora

L’idea di dire addio agli occhiali da lettura e ritrovare una vista nitida e giovane con poche gocce di collirio al giorno potrebbe sembrare fantascienza. Eppure una nuova ricerca, presentata al 43° Congresso della Società Europea di Cataratta e Chirurgia Refrattiva (ESCRS), suggerisce che alcuni colliri specificamente formulati possono migliorare significativamente la vista da vicino nelle persone affette da presbiopia, la difficoltà di mettere a fuoco oggetti vicini legata all’età. La presbiopia colpisce quasi tutti con l’avanzare dell’età, e gli occhiali da lettura sono la soluzione più comune, ma questo studio apre le porte a una possibile alternativa: delle gocce oculari da applicare due o tre volte al giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

