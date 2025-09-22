Addio occhiali da lettura? Arrivano le gocce che restituiscono una vista da giovani in un’ora
L’idea di dire addio agli occhiali da lettura e ritrovare una vista nitida e giovane con poche gocce di collirio al giorno potrebbe sembrare fantascienza. Eppure una nuova ricerca, presentata al 43° Congresso della Società Europea di Cataratta e Chirurgia Refrattiva (ESCRS), suggerisce che alcuni colliri specificamente formulati possono migliorare significativamente la vista da vicino nelle persone affette da presbiopia, la difficoltà di mettere a fuoco oggetti vicini legata all’età. La presbiopia colpisce quasi tutti con l’avanzare dell’età, e gli occhiali da lettura sono la soluzione più comune, ma questo studio apre le porte a una possibile alternativa: delle gocce oculari da applicare due o tre volte al giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: addio - occhiali
Addio cellulari, benvenuti occhiali smart: la visione di Zuckerberg sul futuro
Habilita Bergamo: addio occhiali in un minuto
Colliri per risolvere la presbiopia, in futuro diremo davvero addio agli occhiali da lettura?
Il Dr. Giovanni Fumagalli spiega i vantaggi di una tecnica non invasiva, rapida e sicura per dire addio a occhiali e lenti a contatto. Habilita Robotics Healthcare #adv - facebook.com Vai su Facebook
Meta-EssiLux: arrivano gli occhiali Meta Ray-Ban Display, l’addio al touch • Meta, con la collaborazione di EssilorLuxottica, ha annunciato mercoledì, durante la conferenza annuale dedicata all'hardware e agli sviluppatori, un nuovo paio di occhiali int… - X Vai su X
USA: approvato un collirio anti-presbiopia (ma l’effetto dura poco); Presbiopia addio: ok alle gocce oculari che eliminano gli occhiali; Addio occhiali? Il nuovo collirio per la presbiopia promette vista perfetta (ma solo per un periodo limitato).
La promessa dei colliri per risolvere la presbiopia, diremo davvero addio agli occhiali da lettura? - In futuro ci potrebbe essere una valida alternativa anche alla chirurgia, ma ci vorrà ancora tempo ... Da wired.it
Collirio per leggere: addio occhiali? - Scopri come un nuovo collirio a base di pilocarpina potrebbe ridurre la necessità degli occhiali da lettura per chi soffre di presbiopia. Scrive veb.it