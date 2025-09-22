Addio estate oggi l' equinozio d' autunno | a salutarlo un Saturno spettacolare

Estate addio. Alle 20,19 italiane di oggi, 22 settembre, scatterà l’equinozio d’autunno. Il Sole sarà alto sull'equatore e le ore di luce e quelle di buio saranno nello stesso numero in tutto il mondo, segnando l’arrivo dell’autunno nell’emisfero settentrionale e quello della primavera nell’emisfero meridionale. A salutare l’evento ci sarà un Saturno spettacolare, osservabile nelle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Addio estate, oggi l'equinozio d'autunno: a salutarlo un Saturno spettacolare

