Addio estate | arrivano i temporali e scatta l' allerta gialla

Allerta meteo giallo sul casertano. A emanare l'avviso, per piogge e temporali, è stata la Protezione civile regionale della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale. L'allerta meteo sarà in vigore dalle ore 23:59 di oggi (22 settembre) e alle ore 23:59 di domani e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Addio estate: arrivano i temporali e scatta l'allerta gialla - A emanare l'avviso, per piogge e temporali, è stata la Protezione civile regionale della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale. Riporta casertanews.it

Equinozio d'autunno 2025: stasera l'addio all'estate sotto pioggia e temporali (al Nord) - 19 terminerà ufficialmente l'estate: la notte diventerà gradualmente più lunga fino al solstizio d'inverno che cadrà il 21 dicembre ... Secondo msn.com