Addio alla regina delle boutique È morta a 47 anni Vanessa Fiacchini
Forte dei Marmi (Lucca), 22 settembre 2025 – E’ morta l’imprenditrice Vanessa Fiacchini, 47 anni: un lutto profondo colpisce la Versilia per la perdita della titolare della nota boutique. La donna lascia il marito Lorenzo Volpe, figlio del compianto ingegnere, e la figlia Ginevra di 16 anni. Dolce, forte e disponibile. Vanessa, una persona riservata, famiglia e lavoro, ieri se n’è andata a causa di una leucemia fulminante, che l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari in pochi mesi. Una domenica tristissima per tutta la Versilia e oltre. I Fiacchini, il padre Graziano è morto quattro anni fa, sono conosciutissimi per gestire da decenni i negozi di abbigliamento di brand importanti in Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di:
