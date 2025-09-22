Agliana, 22 settembre 2025 – Da una ventina di giorni era ricoverata all’ospedale fiorentino di Careggi, dove si è spenta sabato sera. Grande il cordoglio nella comunità aglianese appena la notizia si è diffusa. Fulvia Dominici aveva 63 anni ed era molto conosciuta e amata. Era stata a lungo docente d’inglese nelle scuole di Agliana, dalla scuola primaria, alle secondarie di primo e secondo grado. Fulvia Dominici ha contribuito all’istruzione di tantissimi alunni della scuola primaria Gianni Rodari, dell’istituto superiore Aldo Capitini e della scuola media Bartolomeo Sestini. Prima di dedicarsi all’insegnamento nella scuola pubblica, da studentessa universitaria, si era impegnata per offrire ripetizioni agli scolari, dalle elementari alle superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio alla professoressa Dominici. Aveva insegnato in tre scuole