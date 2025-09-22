Addio alla professoressa Dominici Aveva insegnato in tre scuole
Agliana, 22 settembre 2025 – Da una ventina di giorni era ricoverata all’ospedale fiorentino di Careggi, dove si è spenta sabato sera. Grande il cordoglio nella comunità aglianese appena la notizia si è diffusa. Fulvia Dominici aveva 63 anni ed era molto conosciuta e amata. Era stata a lungo docente d’inglese nelle scuole di Agliana, dalla scuola primaria, alle secondarie di primo e secondo grado. Fulvia Dominici ha contribuito all’istruzione di tantissimi alunni della scuola primaria Gianni Rodari, dell’istituto superiore Aldo Capitini e della scuola media Bartolomeo Sestini. Prima di dedicarsi all’insegnamento nella scuola pubblica, da studentessa universitaria, si era impegnata per offrire ripetizioni agli scolari, dalle elementari alle superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: addio - professoressa
Addio a Rosanna, la “professoressa contadina” che insegnava col cuore
Lutto nella scuola napoletana: addio alla professoressa Rosa
Addio alla Professoressa Angela Ciocca: il Liceo Classico perde una leggenda
Addio a Vittoria Rossini Foderaro, pittrice cremonese, deceduta per cause naturali mentre si trovava nella sua casa di montagna. Aveva 83 anni. A trovarla senza vita sono stati i suoi... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Addio professor David Wilkinson, maestro di inglese e di vita; Genova, presunti concorsi pilotati all'università: chiesto rinvio a giudizio per 12 persone.