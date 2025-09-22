Addio ad Antonio Del Pennino morto ad 86 anni l’ex vicesindaco di Milano dal 1982 al 1985 e storico esponente dei Repubblicani dal ’72 al ‘94

Nato e cresciuto a Milano, laureato in giurisprudenza negli anni Cinquanta, Del Pennino si è avvicinato giovanissimo alla politica, diventando nei primi anni Sessanta segretario cittadino del Partito Repubblicano Italiano del capoluogo lombardo. Fu senatore dal 2001 al 2013 È morto all’età di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio ad Antonio Del Pennino, morto ad 86 anni l’ex vicesindaco di Milano dal 1982 al 1985 e storico esponente dei Repubblicani dal ’72 al ‘94

In questa notizia si parla di: addio - antonio

Addio a Antonio Cobalti, il sociologo che amava Tina Modotti

L’addio al dottor Antonio Coppola, pediatra d’altri tempi

Morte Antonio Squarcella, lo struggente addio del fratello: "Sei stato il mio eroe"

Michele Mazzarano annuncia l’addio alle elezioni regionali, invita a costruire il futuro politico con Antonio Decaro. - facebook.com Vai su Facebook

Addio ad Antonio Gargano, storico segretario dell'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli fondato da Gerardo Marotta - X Vai su X

È morto Antonio Del Pennino, ex vicesindaco di Milano e storico parlamentare repubblicano; Addio ad Antonio Del Pennino, storico esponente del PRI; Morto a 86 anni Antonio Del Pennino, parlamentare repubblicano ed ex vice sindaco della giunta Tognoli.

È morto Antonio Del Pennino, ex vicesindaco di Milano e storico parlamentare repubblicano - Si è spento a 86 anni Antonio Del Pennino, noto politico e per anni dirigente del Partito Repubblicano a Milano, dove era stato vicesindaco con Carlo Tognoli. Da milanotoday.it

Antonio Del Pennino, morto ex vicesindaco di Milano e storico esponente dei Repubblicani - Leggi su Sky TG24 l'articolo Antonio Del Pennino, morto ex vicesindaco di Milano e storico esponente dei Repubblicani ... Scrive tg24.sky.it